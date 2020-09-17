高雄即將於10月進入秋冬蕉的產季，為協助蕉農產銷並穩定香蕉價格，高雄市長陳其邁繼昨日赴旗山關心蕉農與香蕉產業後，登高一呼號召企業以實際行動支持高雄香蕉，獲得口罩國家隊響應，口罩大廠南六企業、台灣區不織布工業同業公會等立馬下訂採購250萬元香蕉，另外高雄港都上市櫃企業家協會（簡稱港都會）也將發動該協會60家上市櫃會員廠商，進行認購連署，力挺高雄蕉農。

市長陳其邁擔任行政院副院長期間，為處理新冠肺炎疫情而結識了口罩國家隊的成員之一南六企業的黃清山董事長，當陳其邁市長提及旗美地區蕉農的困境時，黃董事長便一口答應採購200萬元的香蕉支持蕉農，同時臺灣區不織布工業同業公會立即跟進採購50萬元香蕉，港都會也表示會發動60家會員廠商進行認購連署，預計將可採購超過6萬公斤以上的香蕉，對於蕉農將有實質上的幫助。

高雄香蕉的種植面積約2159公頃，占全國第四。香蕉為全年生產的水果，大致分為春夏蕉及秋冬蕉，春夏蕉的產季即將於9月底結束，10月正式進入秋冬蕉的產季，高雄今年香蕉產量預估約54,532公噸。

陳其邁表示，將協調全市學校、國軍、旅宿業優先採用高雄香蕉，輔導香蕉加工以提升產品多樣性，同時布局如家樂福等大型連鎖通路以爭取企業團購訂單，在行銷日本方面也決不會停下腳步。

陳其邁強調，高雄香蕉的品質是海內外有口皆碑，農業局以「高雄首選」品牌投入國際行銷，積極參與國內外各大食品展，並以多角化方式行銷，將口感軟Q又富含各種營養素的優質香蕉推廣給民眾。陳市長也鼓勵企業以團購力量來增加採購量，並感謝群起響應的企業家們，基於社會責任，以實質的付出回饋給在地的農民。一般民眾可以在「高雄首選電商平台」上買到新鮮香蕉及香蕉蛋捲、香蕉乖乖等相關加工品，歡迎大家多多選購高雄出產的優質好蕉。

(中時 )