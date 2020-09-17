自今年六月國內的醫療口罩銷售禁令解除後，康那香除持續供應政府徵收的口罩外，在台灣各大通路販售口罩，同時陸續打入美國、香港、日本等國際市場。目前除獲得FDA銷售許可外，並取得CE認證註冊號，即具備生產銷售一般醫療口罩、歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格。

受疫情影響，康那香上半年營收與獲利均有大幅成長，防疫相關產品如口罩、熔噴不織布及抗菌濕巾表現最為突出，上半年EPS達1.35元，為去年同期之135倍。為滿足強勁的醫療口罩及熔噴不織布訂單需求，經審慎評估後，康那香決定擴大產能添購十六部口罩機台，其中除一般速度的口罩生產設備外，更增加Z摺及3D立體等高速口罩機投入生產行列。此投資案將致十月起，每日口罩產能由現行85萬片逐步增加到400萬片。而新增的熔噴不織布設備也將於十月進駐，以滿足國內外市場的龐大需求，提供消費者兼顧功能與舒適的口罩產品。

自新冠肺炎疫情爆發以來，康那香成為口罩國家隊的重要成員之一，響應政府防疫措施，在高度品質控管下，與政府相關單位充分配合，進行醫療口罩之生產及徵收。董事長戴榮吉長期關注地方弱勢族群，今年已陸續捐贈口罩等防疫相關產品予台南家扶中心、將軍區國中小學和幼兒園學童以及六十五歲以上老人。身為深耕台南的在地企業，他感念市府對康那香及市民的關懷與照顧，日前防疫產品發表會中同時舉辦口罩捐贈儀式，捐贈予台南市政府醫療口罩100萬片，由市政府統籌分配運用。

經歷五十一年在不織布製造領域的鑽研以及國際營運經驗的累積，康那香將專業的原物料知識、製程技術、機械設計、產品設計、品質控管、廠房與產能規劃、廠務管理系統等進行知識整合及綜合歸納，並配合世界各地對此次疫情的緊急應變模式，重新思考防疫產品在地供應鏈的建置，協助並提供全球客戶的最佳可行方案。康那香並掌握關鍵設備整合技術，目前已擬定日產能達200萬片之高速口罩機整廠輸出計畫，使用四部生產設備即可達到其他廠商二十部機台的產量，降低用人與用地等高額投資成本，以高效率的生產效能，提供更具競爭力的服務。

除了由原料、設備、產品由上游到下游的垂直整合方案，該公司更規劃提供「醫護防護包」及「個人防護隔離包」的水平整合模式，與其他防疫產品相關廠商進行策略聯盟，無論是專業醫護人員或是一般民眾，均得以最快速便捷的方式取得所有與防疫相關的防護器材，一次性獲得完整的保護。

(中時新聞網)