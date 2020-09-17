韻律體操 - 結合五項手具(繩、環、球、棒、彩帶)，搭配音樂與舞蹈，有世界最美運動的稱號。 本集 i 運動體表會特派員 麻努 拜師學藝 向臺體大韻律體操隊選手劉明菲學習彩帶技巧 想看優美的韻律體操表演嗎🥰 僑孝國小、東山高中部與國中部，還有臺灣體育運動大學的選手，以優美身段的 #韻律體操 和莊敬高職氣勢磅礡的 #交響管樂團 相遇，震撼你的視覺與聽覺印象。

韻律體操在音樂的搭配下，以徒手或配合各項手具，操作繩、球、圈、舞棒和彩帶，展現肢體與器械配合的力與美，是充滿韻律感與藝術表現的運動。而這項極具觀賞性的運動，將在「2020 SUPER STAR體育表演會」中登場。

2017年台北世界大學運動會，台灣在韻律體操團體全能及團體單項拿下兩面銀牌。當時中華隊年紀最小、年僅17歲的陳沛安，今年已經是台灣體育運動大學四年級學生。

「韻律體操需要搭配手具，所以會有很多挑戰性的動作要練習。比如說拋起來後要轉幾圈接住，可以從轉一圈進步到兩圈，最後能轉三圈接住。」陳沛安熱愛挑戰，因為韻律體操除了運動員本身的肢體表現，更包含不同手具的操作呈現，更要與音樂完美配合，需要不斷的訓練與累積，才能完整表現韻律體操的美。

台灣體育運動大學教授吳修廷，帶領台體韻律體操團隊，吳修廷說：「我們有別於其他運動，因為韻律體操需要編排，你可以發揮創意去呈現整套動作，表現個人風格與特色，不僅在音樂的挑選，服裝跟手具都能配合主題，我覺得韻律體操就是一個藝術作品。」

這次體表會表演團隊包含僑孝國小、東山國中及高中部學生，還有台灣體育運動大學的選手。陳沛安可以說是團隊裡經驗最豐富的學姐。她曾在107年體表會登台演出，談到那年體表會的經驗，那是沛安初次在小巨蛋表演，覺得很特別也很新鮮，回憶起從上台就非常緊張，一路緊張到完成演出。

在那次經驗中，陳沛安看到各團隊在不一樣的領域共同努力推廣運動，令她感動。這次演出與兩年前風格完全不同，最特別的是融入森巴嘉年華的元素，請大家期待熱情且奔放的韻律體操表演。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )