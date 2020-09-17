元太科技（8069）攜手生態圈夥伴致力於電子紙應用的推廣，與樂天Kobo及振曜科技共同合作，於桃園國際棒球場設置電子紙看板。

元太表示，本次合作運用32吋電子紙看板，以樂天Kobo Forma電子書閱讀器外型為概念，打造2台大型的Kobo Forma，共同推廣電子紙於數位閱讀及數位看板應用。

電子紙顯示效果與傳統紙張相似，除了看起來像紙之外，顯示面板無背光源，在長時間閱讀下，雙眼不容易疲勞痠澀。藉由這樣的特性，元太科技聯手生態圈夥伴打造電子書閱讀器，提供喜愛閱讀的使用者適合長時間、沉浸閱讀電子書的優質載具。

不僅如此，電子紙具備的超低耗電，斷電後螢幕仍可持續顯示，與強光下的高可視性，適合作為室內與戶外的電子看板，推播公共政策宣導、商業廣告與活動宣傳等。

元太科技與樂天Kobo及振曜科技的合作，除協助生態圈夥伴共同推廣電子書閱讀器與數位閱讀外，也首度將電子紙看板帶進運動場域，宣傳球賽資訊，拓展電子紙應用場域。

(工商 )