凱基證券為協助櫃買中心的引資計畫及服務國際投資人，舉辦「台灣企業周線上論壇」海外法說會，聚焦雲端與資料中心、5G手機升級、記憶體及因疫情熱門的健康與食品產業，9月15日起為期四天、共近30場，吸引歐洲、美國及亞洲地區外資機構線上參與。

「台灣企業周線上論壇」集結9家市值總計超過2,864億元的上市櫃公司參加，包括雲端與資料中心相關的信驊、是方、譜瑞-KY，5G升級相關的精測、旺矽、昇佳電子、記憶體的力旺、健康與食品的大學光、六角等。

新冠疫情曾造成中國第一季的大規模封城，且促使歐美經濟第二季大幅衰退，但經濟封鎖效應卻也帶動居家上班與線上教育風潮，造成NB與平板電腦大缺貨，同時，也因上網流量大幅暴增，使網路大廠加速建置伺服器與雲端／資料中心。

凱基證券認為，新冠疫情對上述科技產品的需求應並非只有短期的刺激效應，而是加速了全球數位經濟提早來臨，對科技業來說，可算是產業結構性的改變。加上對科技業最重要的兩大趨勢－「4G升級至5G」及「中國去美化」，隨疫情逐漸趨緩，兩者也將重回獲利邁入成長的原有軌道。

綜合而言，科技股在擁有數位經濟、5G與中國去美化等三大趨勢下，將迎未來2～3年企業獲利的結構性復甦，並非僅有循環性的復甦，預估台灣整體科技股今年獲利將成長29％，明年將成長15％。

凱基證券希望透過論壇的舉辦，讓外資了解到台灣這些企業在後疫情時代中的布局與優勢，同時為台灣企業優化股東結構，創造雙贏。

(工商 )