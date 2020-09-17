前行政院長陳冲2018年提出的「負數票公投」案遭中選會駁回，他循序提起行政爭訟，台北高等行政法院判中選會敗訴，撤銷原處分。中選會不服上訴，最高行政法院今逆轉改判陳冲敗訴，中選會確定不會辦理該公投案。

陳冲2018年3月8日提起「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」公投案，聽證會過後，中選會要求補正4點理由。

要求補正的4點理由為，理由書中「圖案」應改「文字」敘述；「負數票制」可適用的選舉類型為何；「淨贊成票」為負值時的立法原則不明確；理由書指「聯合國秘書長推選方式」與「負數票投票制」不相同，與事實不符，應補正釐清真意。

陳冲雖提出補正函，中選會仍認為不符規定，駁回該公投案，陳冲因此提起行政訴訟。北高行認為，圖示較文字更顯而易懂，另「負數票制」屬創制公投，立法院依此立法原則制定法律是否違憲，應由大法官解釋，中選會無權認定，卻以「憲法規範架構」為由強令補正，也有不當，故判中選會敗訴。

中選會不服上訴，最高行則認為，為避免提案人針對公報刊登形式爭執不休，適當限制表達方式，禁用圖案並無不妥；負數票制可能出現全部候選人都是「負票」的結果，此時至少要有第二輪投票補救措施，另在不分區立委選舉中，就算得正票數5％以上，也可能因負數票喪失席次分配，牴觸現行憲法。

最高行並指，該公投案究竟是針對《總統副總統選舉選舉罷免法》，還是《公職人員選舉罷免法》，或是兩者皆是，又全體候選人均為負數票時該如何處理等問題，都無法讓人瞭解提案真意，而陳冲提的補正書提及修憲，已違反「不得以公投修憲」規定，遂認定中選會駁回公投案合法，改判陳冲敗訴。

(中時 )