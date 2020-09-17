「娶了紅玫瑰，久了就變牆上的蚊子血；娶了白玫瑰，最後成為衣服上沾的一粒飯黏子。」今年適逢作家張愛玲百年冥誕，舞蹈空間舞團取材自張愛玲小說《紅玫瑰與白玫瑰》的舞作《紅與白》，將翻新再重演，藝術總監平珩表示，「舞蹈以紅玫瑰、白玫瑰，隱喻婚姻裡的相處模式，每個人都是狂野的紅玫瑰，也是內斂壓抑的白玫瑰。」

平珩表示，婚姻是一支很難跳的雙人舞，「最難之處，在於兩人既要在一起，卻又要讓對方保持獨立個體。」平珩說，她與夫婿在一起26年才結婚，婚姻之道是不束縛對方，「讓對方有真正的自由，像是在外頭和朋友用餐聊天，回家時間晚了，也不用特地打電話跟對方說，回來晚了，一定是有事，這是我們的雙方默契。」

《紅與白》是編舞家鄭伊雯2014年作品，她表示，當時未婚的她，像是一朵艷麗的玫瑰，嚮往自由，如今步入婚姻，卻發現自己也有白玫瑰軟弱的一面，「張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》，就是這個社會真實的寫照，我在婚前覺得自己是紅玫瑰，想做什麼就做什麼，但婚後發現自己有白玫瑰的一面，會依賴先生和家人，讓我不禁困惑，自己究竟是誰呢？」

鄭伊雯表示，婚前她解讀紅玫瑰，應當是像影星鍾楚紅，那樣艷麗、勇敢、外放的形象，白玫瑰則是清純白淨，「但婚後我認為，紅玫瑰雖然冶豔，但卻也有她細膩的一面，而白玫瑰雖然溫婉，但是她內在也有高張的情感和慾望。」

因此，6年後翻新再重演，《紅與白》裡，原本坐在馬桶上顧影自憐的白玫瑰，變成坐在椅子上，和三名陌生男子舞動的白玫瑰。劇中原本一段白玫瑰、紅玫瑰與男主角振保的三人舞，新增了一名黑衣人，鄭伊雯表示，這個黑衣人象徵關係裡的外力，「兩個人在一起，並不是只要面對彼此就好，會有很多外力和他者，以不同的方式影響這段關係。」

特別的是，鄭伊雯在舞作裡新增舞者大談自己的感情觀，「他們在舞台上會說出尋找心中理想對象的對白，最後舞者們扒光身上的紅白黑服裝，再重新搭配衣服，在舞台上穿回來，做自己最喜歡的樣子。」演出將於9月18日至20日登場。

(中時 )