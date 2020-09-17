慶祝國際大學體育日活動，逢甲大學日籍學生仲宗根爽體驗快艇滑水。（大專體總提供）

在確保與會者健康安全的情況下，教育部體育署和中華民國大專院校體育總會響應「920國際大學體育日」，規劃在台國際學生研習活動，本月12日到14日讓報名參與的在台國際學生體驗中華職棒、參觀福斯傳媒集團及體驗滑水活動，今天兩位代表分享的日本學生仲宗根爽及印度學生Rk（Rk Vamsi），都說是很棒的經驗，有機會希望可以在參與。

大專體總秘書長曾慶裕表示，這次國際大學體育會日相關活動學生遴選方式，總會這邊先發函各大學，由學校推薦學生，人數超過預定的數目再進行篩選，未來希望新冠肺炎疫情控制後，可以和國外學校有交流互動，例如歡迎他們的學生來台參觀，台灣的學生也過去觀摩。

逢甲大學大三的日籍女學生仲宗根爽表示，很開心透過這次活動和大家接觸，「運動可以讓大家心胸開闊，雖然活動後全身肌肉痠痛，但我知道這是我喜歡的事情。來自沖繩的我也是第一次到現場看棒球，加上主辦單位用心安排食宿，我快樂到有點不想回台中了。」

就讀輔仁大學的Rk，透露現場看中華職棒是很震撼的體驗，這個暑假他也參加了騎單車環島的活動，更加深刻體驗到台灣在地文化。

(中時 )