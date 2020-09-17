藝人「小鬼」黃鴻升，昨（16日）在北投區住家過世，享年36歲，女星羅霈穎因在家中服用多種藥物不慎致死，享年59歲。心臟內科醫師林謂文接受《中時新聞網》專訪，談到獨居猝死該如何預防，醫師認為，基本上還是要從心臟血管及腦血管疾病下手，若出現症狀或不舒服就應就醫檢查。

小鬼、羅霈穎獨居猝死怎預防 醫示警：這二大疾病最致命！

林謂文表示，基本上猝死很難預防，很多猝死案件都是獨居案例，不過獨居者可從心臟血管及腦血管疾病去預防，同時也要盡量避免壓力大、過勞以及三高問題等，最重要的一點，當你是高危險群又是獨居者，就要特別留意心臟初期徵兆，若出現疑似感冒症狀，過一段時間尚未改善，甚至頻頻感到不舒服，切記不要硬撐，也不要大意，因為有可能是心肌梗塞的前兆。

心臟內科醫師 林謂文

此外，碰到心臟不適時，醫師表示，應立即停止手邊活動，千萬別勉強自己，以免釀成悲劇。林謂文指出，冠心症好發的族群，有幾點特別重要，如果突然從事大量運動，或本身有運動但從未做激烈運動者，有可能會因身體狀況不好或過於疲累而引發心肌梗塞。他說到，現在年輕人猝死案例越來越多，其中的危險因子，不外乎是個人不良生活習慣、肥胖、三高或抽煙等，原則上要避免疾病發生最好的方式，就是控制飲食和改善作息。

近期日夜溫差變化大，林謂文坦言，其實心肌梗塞跟溫差有很大關聯，像是溫度驟降，會造成血管收縮，同時會刺激交感神經興奮，使心跳變快，增加心血管事件的發生，如果天氣突然變熱，血管就會擴張，過熱時會脫水，血管中的血液流動黏稠度會變高，若本身帶有冠心症的話，就易產生血栓導致血管堵住。醫師奉勸大家，當察覺到自己身體不舒服時，就要停下來讓自己好好休息。

（剪輯/陳宏睿）

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