攔計程車「繞雙北」 女誆「找友借錢」下車落跑

台北市一名張姓女子15日搭計程車累計1155元車資後逃跑，警方經查後發現她竟是搭霸王車慣犯，而一慣使用的詐騙手法皆稱自己「沒帶錢包」，再謊騙跟「朋友借錢」而下車離去，短短1個月內就3次坐霸王車，行徑囂張。

根據《TVBS》報導，警方接獲報案便認出張女是搭霸王車慣犯，她分別在8月9日凌晨自信義區乘車返回士林住家，又於8月25日深夜往返士林與新店，兩日共累積1745元車資，通通沒付帳就逃之夭夭。雖被警方依詐欺罪嫌移送，未料，她卻死性不改繼續犯案。

張女15日白搭車時，身穿細肩帶上衣與短褲，更在隔日記者上門採訪時立刻掰理由躲進家中，隨後還搭上Uber逃逸，行徑荒謬。而張女也聰明的選在離家較遠的公園或路口下車，為的就不想讓住家地址曝光。

張女也會在搭車途中要求停靠便利超商，下車購買牛奶後在車上開心暢飲。不少受害計程車司機，會善心載張女前往朋友家借錢付車資，不料，張女濫用計程車司機的信任，在下車找朋友後隨即消失蹤影，警方接獲通報後已介入調查，但至今張女的犯案動機仍成謎。

(中時新聞網)