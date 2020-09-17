桃園市 ▲大爵商務飯店張得均利用特殊的糙米破壁技術，將糙米的口感提升，宛如白米般的Q彈，且營養價值提升。（姜霏攝）

大爵商務飯店總經理張得均力挺小農，與快樂農場合作推出糙米便當，以往糙米詬病是不易食用、口感偏硬，張得均利用獨家糙米破壁技術，將口感等次提升，預計近期在外送平台上架，並在大爵商旅飯店現場販售。

張得均長年幫助小農發展，不論是協助稻農販賣、相關課程安排及旅遊行程規畫，今年9月開始規畫「糙米便當」，張得均說，糙米營養價值極高，但因為口感不佳民眾不願買單，近期朋友代理了糙米破壁的機台，將糙米切成兩半，破壁技術讓糙米的營養價值提升，且口感Q彈不如以往的難咀嚼。

張得均16日在博愛文創店試賣生米，現場利用機器進行破壁，現貨全數被民眾一掃而空，甚至加訂了十幾公斤的糙米，近期他不斷嘗試技術、試菜，預計將在Gomaji及Foodpanda平台上架，同時也在大爵商務飯店現場販售便當，也能讓小農曝光率提升。

龍潭快樂農場行銷經理楊淑媚表示，透過這次的合作不僅能增加稻米的銷售量，也能在各網站、商店露出，因一般稻米會透過農會販售，但快樂農場是有機農場，若是交由農會會顯得可惜，因此不斷透過各平台曝光，讓民眾嚐到小農產品的美味。

(中時 )