（萬豪集團台灣首家Moxy酒店，是專為千禧世代而生的新飯店。圖／業者）

由豐邑機構引進、萬豪集團台灣首家Moxy酒店-台中豐邑Moxy酒店，今（17）日正式對外試營運！砸下20億重金打造的豐邑Moxy酒店，座落於南屯區捷運G12豐樂公園站旁，共有262間客房、兩個主題酒吧、健身房、會議室及多處共享設施空間，也是台中八期重劃區首家國際級飯店。

以不動產開發起家的豐邑機構，繼2010年加盟國際品牌「喜來登（Sheraton）」開設「新竹豐邑喜來登大飯店」經營十年後，再次引進加盟同屬「萬豪集團（Marriott International）」旗下的全新品牌「Moxy」，專為千禧世代而生的旅店品牌概念，以創新思維佈局下個世代的旅宿服務模式。

Moxy是目前全球最新穎的酒店品牌之一，於2017年列入萬豪集團旗下，是一個專為西元1980年至2000年出生的千禧世代（Millennials）而量身打造的創新品牌。目前全球開幕已有82間，台中豐邑Moxy酒店是亞洲區繼印尼萬隆、日本東京及大阪、韓國首爾後籌備的第5家，也是目前大中華區的第一家。

台中豐邑Moxy酒店幕後推手-豐邑機構飯店事業執行長劉純芳表示，選擇Moxy品牌有兩個主要因素，出生成長在台中的她認為，「Moxy」活潑創新的品牌特色，非常符合這個城市的獨特性，台中就是一個放大的「Moxy」，她相信來自國內外選擇Moxy的旅人都會喜愛這座城市。

再者，同屬千禧世代的劉純芳，在「Moxy」品牌特色的創新與趣味中看到他們對旅宿的期待，是不同於上個世代對硬體與服務的高規格需求，而是更重視體驗與分享。

在籌備台中豐邑Moxy酒店的過程中，豐邑機構融入更多在地化特色的元素，包括整體硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架、紅磚瓦與水泥牆，室內裝飾取材以聞名全球made in Taichung的自行車、籃球鞋、珍珠奶茶等名產及台灣味為元素，室內藝術風格強烈多元，公共區域牆面塗鴉取材自台中知名景點特色，以及熱鬧的夜市小吃和七彩霓虹後街生活的氛圍，濃濃的藝術人文色彩都是取自台中在地風情特色。

延伸Moxy品牌中多功能的熱鬧大廳，台中豐邑Moxy酒店把千禧世代年輕人的「斜槓精神」帶入酒店設施，沒有被分區定義的空間也成為酒店很大的特色。

另外，為更深層發揚台中的創新精神中，這個酒店在視覺藝術上極具創意，強烈的混搭風格及現場塗鴉創作讓整間酒店就像一座藝廊，隨處都是打卡的好地方。

此外，劉純芳從Moxy品牌特色中，再強化兩樣千禧世代特別重視的特質，第一就是讓服務有更多自主選擇性，把該怎麼住飯店的主控權還給客人，例如客房內設施或餐飲服務的自主性都更貼近年輕人的需求；另外，就是保留Moxy最重要的精神-樂趣，把不斷創造好玩的事情當作經營這個酒店的核心目標之一。

豐邑Moxy酒店緊鄰秀泰文心生活、迪卡儂及Costco等商場，交通生活機能佳。專為酒店量身規劃建造的建築物，包含地下3層樓及地上17層樓，一至二樓為公共設施區域、三樓以上為客房樓層，房間分為「標準」、「高級」及「豪華」三個類型等級共有262間客房；館內餐廳設施包含一樓大廳「The Moxy Bar」、24小時開架式餐檯以及頂樓「Rooftop Bar XOXO」；飯店內備有24H健身房、出租會議室及汽車停車位。

(工商 )