全球第二大傳動系統元件製造廠上銀科技營運報喜，今（17）日董事會決議，將辦理現金增資12,000股，預計募資20多億元，規劃9月底前送件，年底前完成募資。

上銀今日董事會決議辦理現金增資12,000張，其中八成將由原股東認購，員工認股及公開認購各一成。目的是償還銀行貸款，改善財務結構。以今日收盤價308.0元，打七折估算，預估可募資20多億元資金。

(工商 )