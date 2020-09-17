上銀辦現增 擬募20億元 19:312020/09/17 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球第二大傳動系統元件製造廠上銀科技營運報喜，今（17）日董事會決議，將辦理現金增資12,000股，預計募資20多億元，規劃9月底前送件，年底前完成募資。 上銀今日董事會決議辦理現金增資12,000張，其中八成將由原股東認購，員工認股及公開認購各一成。目的是償還銀行貸款，改善財務結構。以今日收盤價308.0元，打七折估算，預估可募資20多億元資金。 (工商 ) #上銀 #募資 #董事會決議 #現金增資 #認購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 申購逾63萬筆 康全電訊 躍IPO人氣王 04:102020/09/17 財經要聞 台泥將合併信昌化並終止上市 04:102020/09/17 產業．科技 國台辦亮數據 兩岸經貿更緊密 04:102020/09/17 全球財經 助台灣連結國際市場 矽谷台裔創業家 進駐TTA 04:102020/09/17 財經要聞 熱門股－鑫創 辦理減資力拚轉盈 04:102020/09/17 證券．權證 裕國前董座楊連發名下資產遭假扣押 收購裕國案恐破局 16:412020/09/17 財經 金管會推純網銀、資產1兆以上銀行、保險公司應設副總級資安長 13:552020/09/17 財經 吳東進遭停職 新光人壽新董座許澎接任 15:052020/09/17 財經 《電子零件》5G基站及蘋果新機助攻 勤凱業績旺到明年 10:172020/09/17 財經 工業局挺創業 籌資心法大公開 04:102020/09/17 產業．科技 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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