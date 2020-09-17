遊戲研發廠商大宇資訊（6111）17日舉辦法說會，營運長連建欽表示，近期新遊戲包括《軒轅劍—劍之源》已於近期上線以外，單機大作《軒轅劍柒》也將在10月推出，整體營運運動能強勁。除遊戲以外，大宇資也同時佈局電視劇、電影等文創內容領域，整體來說第三、第四季展望將較上半年樂觀。

大宇資8月受惠於旗下權利金增加，單月營收達4,597萬元，較上月增101％，較去年同期增118％。惟今年1～8月累計營收3.62億元，較去年同期減少7.31％。今年上半年營業利益1.25億元，較去年同期虧轉盈；稅後淨利4,262萬元、每股盈餘0.89元，較去年同期減少，主要是因去年有處分利益挹注、基期較高所致。

大宇資近期產品動能強勁，以近期遊戲來看，7月的《仙劍奇俠傳—宿命》，9月推出的《軒轅劍—劍之源》則是授權給中國大陸遊戲大廠中手遊開發，2020年4月上線後貢獻不錯，9月9日正式在台港澳發布，目前排行榜維持20名左右，將會是貢獻未來幾個月營收的主要來源。

展望接下來營運，大宇資表示，旗下《仙劍奇俠傳7》是由北京軟星開發，預計將於2021年上半年推出PC以及家用主機版。另外，《仙劍奇俠傳—九野》因為中國大陸版號審查趨嚴，目前尚在排隊等待版號中，因此將調整略，10月將率先在海外Steam平台推出。

至於10月份的單機遊戲則有《軒轅劍柒》，該遊戲已經開發完成，除了中文版本，還有日文、英文、韓文版本，預計10月向全球市場正式推出，與日本角川合作的漫畫版，也將會在台灣與日本播出，有望為第四季營運帶來挹注。

(工商 )