微風廣場周年慶今（17日）開跑，首日已有2筆3000萬元以上的大單，還有超過50位單筆入荷百萬精品的刷手。今一開張，消費100萬元可兌換限量20份2100元酬賓券的全館滿額禮，不到10分鐘火速兌畢，顯見近期整體市場回溫，精品表現非常亮眼，預估18天檔期整體業績可增3至5％。
此外，這次開門禮改為微風積點禮遇會員現場搖福引機試手氣抽獎，中午前最大獎iPhone 11由資深會員陳先生獨得，他開心表示：「我沒什麼偏財運，抽到大獎非常開心。」另，Breeze Super微風超市日本直送頂級山梨葡萄木箱禮盒限量50盒，每盒5500元，首日完售；廣島「牡蠣小町」禮盒，每組3000元，2小時狂銷50盒。
主攻上班族群、家庭客層的微風南京周慶今也開跑，不少年輕消費者趁滿千送百購入NIKE、adidas等運動單品；OSIM搶先發表的全球首創5感養身椅，新品特價近20萬元，一開店就有人下單。
(中時 )
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