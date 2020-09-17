微風廣場周年慶今（17日）開跑，首日已有2筆3000萬元以上的大單，還有超過50位單筆入荷百萬精品的刷手。今一開張，消費100萬元可兌換限量20份2100元酬賓券的全館滿額禮，不到10分鐘火速兌畢，顯見近期整體市場回溫，精品表現非常亮眼，預估18天檔期整體業績可增3至5％。

微風廣場今周慶首日，才開門營業贈獎處就有人潮。（微風提供）

陳先生已有2支手機，今11時50分搖中iPhone 11，欣喜溢於言表。（郭家崴攝）

此外，這次開門禮改為微風積點禮遇會員現場搖福引機試手氣抽獎，中午前最大獎iPhone 11由資深會員陳先生獨得，他開心表示：「我沒什麼偏財運，抽到大獎非常開心。」另，Breeze Super微風超市日本直送頂級山梨葡萄木箱禮盒限量50盒，每盒5500元，首日完售；廣島「牡蠣小町」禮盒，每組3000元，2小時狂銷50盒。

微風廣場全台獨家，PORTS1961湛藍幾何圖騰托特包，原價4萬2000元、特價2萬9800元。（微風提供）

微風南京OSIM新品，全球首創5感養身椅，原價25萬8000元、特價19萬8000元。（微風提供）

主攻上班族群、家庭客層的微風南京周慶今也開跑，不少年輕消費者趁滿千送百購入NIKE、adidas等運動單品；OSIM搶先發表的全球首創5感養身椅，新品特價近20萬元，一開店就有人下單。

Breeze Super全台獨賣，廣島「牡蠣小町」禮盒，最新3D Free 冷凍技術，微波1.5分鐘可在家品嘗，6顆3000元。（微風提供）

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