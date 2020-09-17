腦中風是國人致殘與致命的重大殺手之一，長年為我國十大死因前3名，台南麻豆新樓醫院為使腦中風病人能即時接受治療，訂定緊急處置流程，提升急性缺血性腦中風病人治療成效，63歲徐女士接受新樓醫院急性後期照護計畫，經過7周治療，每日規律復健運動，逐漸恢復肢體功能，17日終於出院返家。

麻豆新樓醫院神經內科主任楊創州醫師表示，為提升急性缺血性腦中風病人治療成效，中風3小時內施打靜脈血栓溶解劑，復原機會可增加了33％，施打血栓溶解劑病人中，比較病人施打前與出院時之日常活動依賴程度(MRS)，約有半數病人獲得相當程度的改善。

麻豆新樓2017年至2020年6月期間，急診的急性缺血性腦中風病人，施打比率為6.31％，優於醫院評鑑規範比例1％。符合靜脈血栓溶解劑適應症者，排除家屬不同意施打因素外，接受注射達成比率更可達100％。

腦中風病人若不即時接受有效的醫治，將會殘留中至重度殘障，無法生活自理，及後續頻繁就醫，不僅是照顧者及家庭經濟負擔，也嚴重影響生活品質。

麻豆新樓自2014年開始執行急性後期照護計畫，由楊創州結合復健科林恆騰醫師帶領的復健團隊，組合成一支跨單位「腦中風復健醫療團隊」，平均每年收治30名患者。

以徐女士為例，她因右側肢體無力入急診診治，臨床評估後發現左大腦中風導致右側肢體癱瘓無法獨立行走，住院初期僅能臥床活動。腦中風病情穩定了，但完全臥床，無法自主移動，面臨半身癱瘓無法自我照顧，產生沮喪、哭泣等情緒。

徐女士加入急性後期照護計畫後，每日規律復健運動，逐漸恢復肢體功能，原本無力的右手已可舉筷，也可拿助行器離開病床走動。

楊創州表示，面對腦中風疾病，可透過危險因子預防做好慢性病管理、正確辨別急性腦中風症狀，及早送醫給予適當治療，就能大幅降低腦中風死亡與失能程度。

(中時 )