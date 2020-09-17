嘉義縣長翁章梁今天率團到金門進行為期3天參訪，今晚與金門縣長楊鎮浯共同舉辦交流會議。（金門縣府提供）

在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，曾廣泛分布於台灣西部海岸，但因棲地環境的變遷，如今在台灣本島幾乎已經絕跡，僅金門與澎湖在野外還能發現它們的蹤跡。嘉義縣長翁章梁今（17）日率團跨海交流，希望未來金門可提供稚鱟到嘉義縣放流，攜手保育這種特殊的海洋生物。

翁章梁表示，嘉義縣正推廣營造鱟的棲地與活體展示館，金門縣對於鱟的生態資源復育及保育，已有相當好的成果，金門縣水試所更是環保署認證的環境教育場域，希望以後可提供稚鱟至嘉義縣進行資源放流，共同舉辦鱟生態教育宣導展示活動。

嘉義縣長翁章梁今天率團到金門進行為期3天參訪，晚上與金門縣長楊鎮浯在昇恆昌金湖大飯店共同舉辦縣政交流會議，雙方就土地分布、土地權屬、人口結構、轉型正義、鱟及水獺保育等議題交換意見。

楊鎮浯縣長表示，嘉義縣連續數年獲環保署資源回收工作績效考核金質獎，並推廣廢棄物循環經濟，在廢棄物妥善處理及環境教育推廣有很多獨到、創新作法，值得金門縣學習效法，而金門縣在垃圾分類及資源回收也有良好成果，另包括廚餘高速發酵系統製成堆肥再利用於環境綠美化，以及海廢保麗龍也有特殊處理方式，未來雙方可分享廢棄物循環經濟及再利用具體作法，讓資源永續再利用。

另嘉義縣為台灣農業重要的生產基地，金門高粱酒則是金門縣重要產業，雙方也討論未來可採用跨境合作模式，由金酒公司以合理價格向嘉義縣農會收購高粱，除可活化農地使用，更可望開創地方政府、金酒公司及農民的多贏層面。

(中時 )