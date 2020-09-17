小鬼黃鴻升女友認愛 昔日甜蜜畫面曝光

峮峮認愛後，稍早又曝光一張疑似小鬼為她畫的肖像畫。(取自峮峮IG)

小鬼黃鴻升昨(16日)驚傳於北投家中猝逝，享年36歲。他生前的緋聞女友峮峮深夜終於打破沉默，悲痛證實與小鬼交往1年半。稍早峮峮更透過限時動態PO出一張疑似小鬼為她作畫的肖像畫，更在照片留下2字「像嗎」，令人看了揪心。

峮峮17日傍晚在IG分享了一張自己的肖像畫並寫下「像嗎？」該畫完全呈現峮峮的甜美，女方經紀人證實是小鬼親筆所繪，峮峮還對經紀人說：「他說他不會畫女生。」

小鬼今年6月被週刊直擊赴峮峮香閨約會，熱戀消息瘋傳，不過兩人打死不認戀情。如今隨著小鬼驟逝，情緒一度崩潰的峮峮，昨日深夜終於打破沉默，在社群網站開腔認愛，感謝老天讓她遇見了小鬼，也無法再假裝不相愛了，「我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」

今日峮峮經紀人接受《中國時報》訪問，也坦言峮峮狀況不是很好，心宛如被撕裂，沒有大哭只有靜靜流淚，異常冷靜的表現令旁人擔心不已，「會讓她這周先緩一下，不是只有她心情很低落，整個演藝圈都是，鴻升的人緣非常好，又照顧後輩……會再了解她的情緒，所有人都要往前走，但她的低落無法掩飾，可能讓她沉澱一陣子，再用2倍力量去面對工作。」

據悉，峮峮原本正要進棚錄影，卻在記者致電詢問，才得知男友小鬼逝世噩耗，情緒徹底崩潰，取消工作行程。而過去峮峮也大方透露理想型，「不一定要帥哥、要體貼、有點man、不懦弱」都與小鬼條件符合。

(中時新聞網)