蘇姓男子在大陸經商，去年初在飛機上認識大他5歲的鄭姓女貿易商，鄭女對外貌俊俏的蘇男一見傾心，明知對方有家室，仍傳曖昧簡訊「我不想跟她一起分享一個老公」，遭蘇妻發現並認定兩人已發生關係，提告後獲台南地院判賠40萬。

35歲已婚育有兩子的蘇男在大陸經商，經常搭飛機往返台灣與大陸，去年1月在機上與40歲鄭女因鄰座聊天認識，隨即展開一段飛機情緣姐弟戀。

鄭女對蘇男一見鍾情，彼此交換手機通訊軟體聊天，展開熱烈追求，兩人去年2月起，陸續就在廣州發生多次性關係。

「你沒老婆我一定追你」、「我不想跟她一起分享一個老公」，「你不用對我負責，我不會給你壓力」，鄭女一連串的簡訊，去年6月遭蘇妻發現，蘇男坦承兩人發生關係，蘇妻並向鄭女提告通姦罪。

台南地院認為，蘇男、鄭女兩人發生關係地雖在大陸，仍符合「中華民國領域內犯罪」的規定，但今年5月通姦除罪化，刑事部分裁定免訴。

蘇妻在民事上索償100萬，台南地院判賠40萬，雙方皆未上訴，全案定讞。

(中時 )