香港地盤工暴動及普通襲擊罪成9月25日判刑

香港今年7月實施國安法以來，就去年曾參與「反送中」運動被捕人士進行審判定罪，今(17)日出現首宗被法院裁定暴動罪及普通襲擊罪成立。被定罪的裝修工人岑曉麟去年6月參與示威包圖灣仔警察總部，被控揮拳攻擊警察造成傷害，罪犯將於25日宣判罪刑。

據《香港電台》報導，法官表示，案情有一定嚴重性，包圍警總等重要法治機關，行為是挑戰法治，裁定暴動罪成立。至於警員遇襲導致警察瘡口爆裂，實屬十分輕微，控方原本提出檢控襲擊引致他人身體受傷罪，不符合客觀證據，僅定罪為普通襲擊罪。

《東網》報導說，法官直言本案量刑困難，一方面案件發生在警察總部外，警總是標誌法治的重要機關，加重了案情嚴重性；另一方面被告當晚的行為相對輕微，有別於其他暴動案常見的情況例如掟磚及襲警等。因需時考慮量刑，法官將案押後至本月25日判刑，期間被告需繼續還押懲教看管。

(中時新聞網)