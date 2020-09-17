柯拉克抵台 國民黨推特：要美國、不要萊豬 19:432020/09/17 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委費鴻泰等人到松機迎柯拉克，表達反萊豬。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨北市黨部及立委費鴻泰等民代到松機迎柯拉克，表達反萊豬。（讀者提供） 國民黨推特發文。(摘自國民黨推特) 美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今天下午抵達台北市松山機場，國民黨今晚在推特附上北市黨部、黨籍民代到機場抗議的照片，推文「 Yes to the ＃US, no to racto-pork! ＃ractopamine ＃Taiwan 」，強調「要美國，但不要萊豬」。 柯拉克專機下午抵達松山機場時。國民黨台北市黨部與立委費鴻泰、賴士葆、陳玉珍及葉毓蘭及北市議員應曉薇、陳重文及中常委田方倫，與十多位數名民眾赴松機，高舉「要健康」、「反萊豬」等抗議瘦肉精美豬進口的標語。 (中時 ) #國民黨 #松山機場 #萊克多巴胺 #美豬 #柯拉克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美經濟商業對話生變 政院：尊重訪客規劃 14:262020/09/17 政治 柯拉克來訪 鄧振中：盼與美就新南向政策對話 09:592020/09/17 政治 美日政要陸續抵台 蔡英文：台灣受到國際重視 18:222020/09/17 政治 美豬中央地方大鬥法 柯文哲：中央會釋憲 16:102020/09/17 政治 柯拉克未安排經濟對話 綠學者預告：他會再來 16:542020/09/17 政治 國民黨守夜反萊豬 蘇貞昌：應讓國人聽到完整報告 17:132020/09/17 政治 星巴克：美業績恢復 要再等半年 04:102020/09/17 全球財經 嘉市自治條例通過 美豬瘦肉精零檢出 04:102020/09/17 金融．稅務 美次卿抵台 外交部：1979年來訪台層級最高國務院官員 18:302020/09/17 財經 柯拉克訪台談美豬？國民黨：支持台美互惠合作 11:362020/09/17 政治 政治熱門新聞 罵陳時中遭王浩宇嗆聲 王世堅回10字網讚爆：一刀斃命 - 政治 最新「政黨民調」街頭大對決 這兩黨支持度居然逆轉 - 政治 王浩宇鬥錯人了 林佳新曝王世堅私下一面 - 政治 韓國瑜明年會選國民黨主席嗎？命理師卻爆4字 - 政治 誰帶丁允恭北上 陳菊甩鍋賴清德？沈富雄爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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