國民黨北市黨部及立委費鴻泰等民代到松機迎柯拉克,表達反萊豬。(讀者提供)

國民黨推特發文。(摘自國民黨推特)

美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach)今天下午抵達台北市松山機場,國民黨今晚在推特附上北市黨部、黨籍民代到機場抗議的照片,推文「 Yes to the #US, no to racto-pork! #ractopamine #Taiwan 」,強調「要美國,但不要萊豬」。

柯拉克專機下午抵達松山機場時。國民黨台北市黨部與立委費鴻泰、賴士葆、陳玉珍及葉毓蘭及北市議員應曉薇、陳重文及中常委田方倫,與十多位數名民眾赴松機,高舉「要健康」、「反萊豬」等抗議瘦肉精美豬進口的標語。

(中時 )