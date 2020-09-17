「享肉祭」為肉食控打造10款期間限定商品。（黃采薇攝）

4款萌翻的蠟筆小新立體吊飾。（黃采薇攝）

4款蠟筆小新微型拼圖。（黃采薇攝）

5款療癒實用的「春日部防衛隊」立體集線器。（黃采薇攝）

身著藏壽司制服的「蠟筆小新絨毛玩偶特別賞」。（黃采薇攝）

近日藏壽司股票上市引發話題，並聯手知名動漫《蠟筆小新》於9月21日至11月19日推出系列扭蛋，有多款立體吊飾、集線器、小型拼圖及蠟筆小新玩偶；除限定扭蛋外，從9月25日到10月19日推出限時「享肉祭」，為肉食控打造10款期間限定壽司品項，包含直火爐烤牛肉壽司、鹽味牛五花、熟成豬排握壽司、蒜香豬五花與和風唐揚雞等，吃壽司將有機會扭到「蠟筆小新系列扭蛋」。

業者表示，今年《蠟筆小新》已連載30周年，將於全台店鋪推出14款藏壽司獨家限定蠟筆小新造型扭蛋，包含4款萌翻的立體吊飾—小新、肥嘟嘟左衛門、小葵、小白，還有5款療癒實用的「春日部防衛隊」立體集線器，以及4款搞怪有趣的蠟筆小新微型拼圖，來店內享用壽司的客人有機會於「餐盤回收扭蛋抽獎系統」抽到你愛的款式。此外，還有身著藏壽司制服的「蠟筆小新絨毛玩偶特別賞」，都是限量驚喜。

食欲之秋大吃「享肉祭」限定款壽司品項，以日式燒肉、炸雞、豬排為主角呈現多款口味，其中，「直火爐烤牛肉壽司」以直火炙烤、軟嫩牛肉佐石澤醬與洋蔥及蒜片；「鹽味牛五花」以簡單的鹽味襯托牛肉香氣；「熟成豬排握壽司」以國產熟成豬肉為食材、炸得金黃酥脆；「蒜香豬五花」淋上獨家濃郁醬汁，撒上蒜片點綴超開胃；特製的「和風唐揚雞」，日式手法料理，雞肉鮮嫩、外皮酥脆。

(中時 )