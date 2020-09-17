最高法院17日針對一件詐欺車手的案作作成指標性判決，認定只要是打詐騙電話就成詐欺取財的「著手」犯罪，不以取得財物為依據，另「首次」犯罪指數案中「最先繫屬於法院之案件」為準。

本案被告陳崇維在2018年7月28日起，加入詐欺集團擔任車手，持卡提領被害人匯入之款項再交予共犯，二審依提領款項的時間優先，認定首次加重詐欺犯行，再與參與犯罪組織罪論以想像競合，從一重之加重詐欺罪科刑，但遭最高法院撤銷。

最高法院認為，縱首次犯行非屬事實上的首次，也因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。

至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足。

行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據。

(中時 )