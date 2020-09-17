玖壹壹17日舉辦新專輯《LOCAL》發片記者會，談到好友黃鴻升（小鬼）驟逝，他們心情低落，健志表示看到噩耗的當下不敢相信，「我還以為是玩遊戲輸了的一個新聞，好朋友都很難去接受這件事情，當作他出國去玩。」並提到難過之餘，還要珍惜身旁好友，因為意外總是來的很突然。

3人直言因為與小鬼有許多共同好友，頗有私交，春風提到2周前與好友去探班小鬼在拍攝廣告現場，現在卻天人永隔，相當感慨，春風在台上，似乎一直紅著眼眶，被問及因為小鬼離世難過哭泣？他澄清：「眼睛是因為過敏。」受訪時，他也不願講太多往事，坦言：「不要消費他（小鬼）。」

洋蔥則憶起首次上小鬼主持的節目，小鬼對他們特別照顧，希望小鬼一路好走，「在那邊可以過得快樂。」健志最後也談到記者會前，知道媒體一定會問有關小鬼的事，無奈：「公眾人物一定被問，但自己的想法自己知道就好，沒必要增加難過，要有同情心、同理心，有些話講出來，就沒有那種踏實感。」

此外，玖壹壹近來推出新專輯，更預告將在年底於蘭嶼有新計畫，他們賣關子：「很值得去看，像是展覽，我們是演出自己。」還透露3人有為此特地調適心態，似乎有做很大的改變突破，敬請期待。

(中時 )