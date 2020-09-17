購買台灣傳統中西式早餐店的早餐，配料選擇相當多，不過最多人喜歡加的就是雞蛋，就有網友好奇，「漢堡不加蛋少5元，但鐵板麵加蛋卻要加10元」，有早餐店老闆曝光內幕，同時不少網友透露省錢妙招。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO 文表達疑問，為何「加蛋跟不加蛋」價差5元，對此有一名網友表示，有位早餐店老闆說過，通常漢堡與吐司的蛋，會是小顆的，但如果是蛋餅、另外單點，就會用大顆蛋，且不用特地挑選，因為跟蛋行叫蛋時就可以挑大小，「之前看老闆都是紅色箱子裝大蛋，藍色箱子裝小蛋」。

但不少網友認為，價差5元應該是因為成本關係，因為漢堡如果不加蛋，就是扣掉蛋成本價；如果加蛋或是單點，人力、瓦斯加上料理費用，收10元算是合理。

還有人透露省錢小撇步，「找一個點漢堡的人，用5元買他的蛋」、「漢堡加蛋，再把蛋夾去鐵板麵」、「跟老闆說我要一個漢堡蛋，然後把漢堡的蛋放在鐵板麵上面，謝謝」，幽默招數讓許多網友笑翻。

(中時新聞網)