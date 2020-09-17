對於美國次卿克拉奇訪台，卻不見原定宣傳的台美經濟商業對話，經濟部澄清是「誤會」。台美經商對話機制並沒有消失，這次見面就是會與克拉奇就召開時間、議題交換意見。所以台美經商對話是未來式，是下一次才舉行。

經濟部官員表示，克拉奇此行是以悼念李登輝前總統為主，停留時間很短。加上台美經濟與商業對話是8月底才宣布，雙方也還需要時間協商與討論，因此克此次來台並非就是要舉行台美經商對話。

不過因此機制美方主持人就是克拉奇，經濟部表示，既然克已經來台，見到面自然會就台美經商對話機制的舉行時間、相關議題交換意見。至於先前所提的供應鏈重組、高科技、5G、能源等議題，都是可能觸及議題，但不會細談，只是當作確認。

即使未來召開台美經商對話，官員認為，也不會直接討論到台美BTA，這些對談窗口是美國貿易代表署(USTR)。過去國際的FTA或BTA，從啟動到完成，時間不一，最快的有半年，慢的像歐洲還有到10幾年。像美韓FTA談判到簽署時間大概近1年半，不過隨後因美牛及汽車議題，重修後到正式實施總共約6年。所以台美BTA很難說要花幾年，但照經驗很難在1年內完成。

(中時 )