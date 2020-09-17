針對總統蔡英文宣布從明年元旦起，將開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，民眾黨不分區立委邱臣遠於17日在基隆信三路的服務處舉行地方座談時指出，地方基層對開放仍有不少疑慮，但中央主關機關卻遲遲未有完整的說明，他要求農委會與衛福部要主動擔起責任，出面一次說清楚，從中央單位與地方政府協調、主動協助攤商辦理信心標章，並實質保衛在地攤商。

邱臣遠表示，目前民眾對於開放政策困惑的方向分為四大類，包含「源頭管理」、「產銷履歷」、「成分含量標示」、「攤商業者標示」將如何落實與施行，而目前探訪各地，最常聽見的就是「信心飆標章」及產銷履歷將如何標示，此外，加工品上游標示不清，下游攤商販售會不會也遭殃一併受罰，他認為，基層的困惑及反對聲浪最為清晰，但中央卻遲遲未有回應，他希望透過當面的溝通，讓民意代表做為政策溝通的平台。

基隆愛四路夜市攤販管委會秘書蔡毓琳表示，老百姓要求的不多，只要吃得安心就好，平常攤販業者一定都會全力支持政府的政策，但這次政府直接以行政命令開放含有萊克多巴胺的美豬，卻不願意主動在肉品的源頭幫人民與攤販業者把關，也不主動去輔導攤販如何拿到合格標章，反而叫攤販自己去申請，讓許多攤商感到無奈、失望與難過。

管委會委員李英傑也提出相同看法，並指出，自己認為不應該叫夜市攤販業者自己去要求豬肉商貼上標誌，政府在進口端就應該要開始管理，源頭管理要做好、產銷履歷也要詳實標示，而不是把問題丟給地方業者。

主打原住民山豬肉料理的攤販業者何曉甄更表示，她向來只用國產的山豬肉，但因為美豬的進口伴隨消費者可能對她所使用的豬隻產地產生疑慮，面對當前政府在國產標章上所能給予的支持，也讓她憂心忡忡，並指出，自己與他人賣的同樣都是鹹豬肉，雖然她賣的是台灣本土的鹹山豬肉，但在消費者眼中卻都是一樣的，政府又該如何維護在地攤商的權益。

對此，邱臣遠要求衛福部的源頭管理要再加強，包括供應鏈相關的檢驗步驟，必須要加強量能，而未來自己也會與外交部、經濟部溝通，看看是否能夠研擬派員到美國跟豬農簽署不使用藥物的長期合作契約，落實真正的源頭管理，而非僅管理進出口，他說，夜市或是商圈使用台灣在地優良食材，中央部會更應該主動出擊，協助取得農委會的在地認證標章，而不是要求民眾自主上網填寫，避免因為數位落差導致攤商權益受損。

(中時 )