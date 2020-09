國民黨今天下午赴松山機場,欲藉機向抵台的美國國務院次卿柯拉克,表達反對瘦肉精美豬進口的訴求。(民眾提供)

美國國務院次卿柯拉克今天傍晚抵達松山機場,國民黨台北市黨部與家長團體,齊赴現場表達反對瘦肉精美豬進口訴求,藍委葉毓蘭、陳玉珍也到場聲援,但最終撲空未見到柯拉克本人。陳玉珍痛批,泱泱大國使節訪台,外交部沒有光明正大走松指部大門,丟國家的臉,有失國格。

國民黨青年團總團長田方倫、台北市議員陳重文、應曉薇、國民黨立委葉毓蘭、陳玉珍、林奕華、費鴻泰、賴士葆等人,下午偕同家長團體赴松山機場,手持「拒萊豬,要健康」、「反出賣、反萊豬」、「Yes to the US. No to racto-pork」、「Taiwan health no trade off」告示牌,表達反對瘦肉精美豬輸台訴求。

葉毓蘭說,不清楚柯拉克此次訪台是否有其他具體任務,但作為在野黨就有責任要反映人民心聲,美國衛生部長阿札爾來台後,蔡英文宣布開放瘦肉精美豬,出賣國人的健康,希望蔡政府和美國談判、做任何政治利益交換時,應維護國人食品安全。

國民黨本來在松山機場,後又移往松山指揮部抗議,但遲未見到美國國務院次卿柯拉克的身影,後來聽說訪團已搭乘公務專車下榻萬華酒店。對此,陳玉珍痛批,民主社會言論自由國家,民眾陳情抗議沒什麼大不了,外交部竟然為了遮住外國使節的眼睛,讓泱泱大國使節走「小門」、「旁門左道」,簡直丟國家的臉,自貶國格。

(中時 )