「四堅情」陳零九、邱鋒澤、賴晏駒（小賴）、黃偉晉17日一同出席活動，他們先前宣傳期，時常上黃鴻升（小鬼）主持的節目，感情不錯，小鬼16日猝逝，他們十分不捨，加上他們正主持《娛樂百分百》，該節目同是小鬼主持多年，陳零九表示前天聽到小鬼逝世，剛好在錄製《娛樂百分百》，當下很多工作人員聽聞後，當場痛哭。

陳零九心情很沉重，「還是得振作起來，狀態要調適好。」陳零九與小鬼為同門師兄弟，相識7年，頗有緣分，他感謝剛出道時，小鬼很照顧他，還大方送自己潮牌「AES」服飾，陳零九：「他在我眼裡是巨星，我是創作歌手，剛開始相處有點不太自在，但我就是很尊敬他。」陳零九現獲得好成績，也成立服裝品牌，先前特地把新品襯衫寄給小鬼，「這是報恩的感覺。」

而小賴憶起以前自費推出歌曲，小鬼聽完後，笑虧小賴：「你怎麼會花錢。」不過隨即跟小賴暢談下一首歌方向，力挺新人，對於小鬼逝世，小賴很悲痛，「一整天工作都不敢看新聞，因為最後主持校園心情要嗨」，他在校園獻唱時，想到與小鬼往日點滴，當場淚崩，「我回家看到峮峮寫給鬼哥的文章，又大哭一次，很想去安慰峮峮。」並在半夜傳訊息給小鬼，「以前你帶歡樂給我們，現在你在天上，換我們帶給你歡樂。」

(中時 )