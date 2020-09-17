英國幾日前發生一起女子喝醉大鬧酒吧案件。據了解，這名46歲的婦人莉莎（Lisa Hampson）疑似在酒吧裡頭飲酒過多，竟在酒精的催化下發酒瘋，不僅在現場瘋言亂語，還給服務生一巴掌，一旁消費的男客人熱心上前勸阻，卻遭到這名瘋女人以腳踢向他的下體，導致男子的蛋蛋整個紅腫流血，歷經多次的手術醫治，仍是毫無任何好轉，全案判定發酒瘋的莉莎被判處12個月的有期徒刑。

這名46歲的莉莎‧漢普森(Lisa Hampson)日前到一家酒吧消費時，疑似飲酒過多，立即發起酒瘋當場胡言亂語，還動手給了服務生一巴掌，一旁的男客人看不下去，立即上前裕勸阻莉莎，不料自己的下體卻遭到莉莎用腳踹了一下，導致男子的蛋蛋，立即紅腫瘀青還出現血塊，在緊急送醫治療後，至今仍是無法復原。

根據法庭的檢察官表示，蛋蛋受傷的男子起初只有輕微的疼痛傷口，隨著時間男子感受到蛋蛋逐漸有不舒服的灼熱感，經醫生診斷後，才發現男子的蛋蛋裡頭已經有瘀血的情形，經歷了多次手術治療，至今仍尚未好轉起來。

遭踢蛋蛋的男子，後續生活相當淒慘，男子因蛋蛋痛到無法正常工作，讓他只能與公司領取依法規定的病假工資，然而這樣的錢並無法支撐男子的日常生活，導致男子必須得向人借錢，而欠下一屁股的負債，離遭踢蛋蛋的發生時間已有5個月之久，男子至今仍未康復，全案判定莉莎已犯下傷害罪，將必須服刑12個月有期徒刑。

(中時新聞網)