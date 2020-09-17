女大生貼出在全聯的豬油，表示這會讓他想起最愛的阿嬤。(圖擷取自Dcard)

「豬油，是我在全聯最不敢看的東西。」一名女大生表示，現在只要看到全聯豬油便會想起已過世的阿嬤。他說自己從小挑嘴，某次阿嬤用豬油拌飯便收服了他。原以為阿嬤會一直陪著自己，沒想到3年前無情的意外帶走了阿嬤，讓他感嘆，現在只要看到豬油便會想起在天堂的阿嬤。

對於沒吃過的東西一律拒絕。挑嘴的原PO在「Dcard」上以全聯豬油為題表示，這項產品是自己最不敢看到的。小時後挑食的他討厭吃肥豬肉，而阿嬤總會耐心的說，「沒吃過的東西就是要試試看」且告訴他要珍惜得來不易的食物。某次自己又挑食，阿嬤用豬油拌飯加醬油給他吃，一開始還很排斥，後來才慢慢發覺「其實很好吃！」

上高中後，原PO便離開家鄉去外地讀書，只有返鄉才能吃到阿嬤煮的一手好菜。原以為最愛的阿嬤會一直陪著自己，怎料，一場無情的意外在3年前帶走了阿嬤。「直到現在，我看到你的相片還是會哭，不敢相信你已經被帶走了。」字裡行間都透露著對阿嬤的無限思念。

貼文發出後也讓破萬名網友按讚，紛紛淚喊，「這個豬油有加洋蔥」、「誰在這加了洋蔥？」、「我也想我阿嬤煮的豬油拌飯」。貼文也讓許多異地遊子思鄉，「我這個北部人在高雄也好想阿嬤」、「我北部人住在宿舍，也是超想家人的。」、「我最喜歡我媽媽煮的咖哩飯、外婆煮的青椒炒肉絲，現在想吃也吃不到了。」

(中時新聞網)