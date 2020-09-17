藝人小鬼黃鴻升16日被父親發現猝逝在北投家中，享年36歲，由於消息來的突然，讓外界都十分震驚。星座專家唐綺陽也在昨晚開直播時數度哽咽，同時她提醒，2020年要注意生命的挑戰，並再次警告，「今年不一樣」，要大家一定要小心。

黃鴻升突然逝世讓演藝圈一片震驚，不少藝人朋友紛紛在社群網站上哀悼，唐綺陽昨晚直播上透露，得知消息時，正在和Sandy、炎亞綸錄節目，當下內心很震撼，且炎亞綸也哭個不停。她回憶過去第一次看到小鬼的時候，當時小鬼單飛出專輯、上節目，「我覺得他外型真的很帥，能自己活得很精采」。

由於2020年有演藝圈內有不少藝人殞命、發生太多措手不及的憾事，唐綺陽坦言，「2020年不一樣，沒有轉圜餘地，我們只能跟著走」，她直言，「我知道這個星相的厲害在哪，內行人都知道我真話藏裡面」，最後更警告大家，「不要小看意外，我會用到這些字眼代表事情是嚴重的」。

最後，唐綺陽提醒，希望民眾能保持謹慎的心，把2020年這個充滿傷痛與挑戰的一年，平安的度過。

(中時新聞網)