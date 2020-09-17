台北凱撒大飯店於今年裝修完成的「精緻客房」。（台北凱撒大飯店提供）

以秋季限定的柿子、栗子與柚子烘焙出充滿秋日浪漫氣息的繽紛甜點。（台北凱撒大飯店提供）

秋遊住飯店享美食，為歡慶節日，台北凱撒大飯店中秋雙十連假推出住房與餐飲優惠，除了住房專案狠殺27折，Checkers餐廳同時推出「夯」肉盛宴，平日晚餐每位780元起、假日每位980元起。業者表示，這個方案對房客來說真的「超激省」，期望掀起一波出遊潮。

位於台北車站3鐵共構的交通樞紐，台北凱撒看準中秋雙十連假商機，於10月推出「食全食美」1泊2食住房優惠，平日每位1824元起（須2人同行，每房3648元），可享Checkers自助餐廳的精緻早餐、十月「夯」肉主題晚餐，每房再贈送Caesar SPA 500元療程抵用券1張，周六每房每晚僅加價500元，連續假日也僅需另加800元。

現在許多家庭中秋節會選擇在外用餐，享受被服務的舒適感，由5星主廚團隊領軍的Checkers自助餐廳，嚴選海陸食材搭配新鮮蔬果，採用低溫、少油煙的烹調烤法，無限量供應燒烤肉食—爐烤沙朗牛排、炭烤豬肋排、地中海風味海鮮紙包燒…等料理，讓人垂涎，燒烤必備涼飲，攜手與柏克金「德式小麥啤酒」合作，鮮釀生啤喝到飽搭配燒烤；餐後可享烤棉花糖，以及秋季限定的柿子、栗子與柚子為主角烘焙的甜點。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒。

(中時 )