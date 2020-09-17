裕國股權爭奪戰沒完沒了！裕國今（17）日發出新聞稿指出，裕國前董座楊連發名下資產已遭母親、裕國副總裁楊吳奈美假扣押；有股東質疑收購裕國股權的久裕國際資金來源可疑，甚至質疑是「假收購真炒股」！久裕國際則反駁說，截至9/14已收購裕國5％股權，已達成公開收購成就門檻；針對相關不實指控，楊連發預計明（18）日正式按鈴申告、追究刑事責任。

裕國今日在新聞稿中指出，久裕國際8/20向金管會提出公開收購裕國申報書，公告擬以每股19元公開收購裕國9％股權。楊吳奈美質疑長子楊連發收購資金來源時，發現當初與總裁楊得根借名登記在楊連發名下、位於台中市西區公益路精華地段上的不動產，已被楊連發抵押借款4,200萬元。

楊吳奈美於8/24向台中地院提出聲請，對楊連發名下約1億元的財產進行假扣押，目前楊連發名下不動產全都遭到查封；楊吳奈美另發現去年11月6日，楊連發持借名登記的台中市大里區長春段土地和建物抵押借款5,640萬元。短短一年不到，累積新增近1億元借款。

新聞稿還指出，有裕國股東質疑，久裕揚言收購裕國是想進入董事會參與公司經營，卻只收購9％股權，加上楊連發所持有的股份，合起來僅約一成左右，與市場上想取得經營權的收購人，動輒20～30％的收購意願大不同。股東們因此懷疑，久裕與其說是收購，不如說是「炒股」，呼籲檢調出面調查。

久裕國際投資不甘示弱、今日也發出聲明稿指出，根據裕國日前自行公告，久裕公開收購裕國股權，累計至9/14收購股數已達5,984張、5％股權，本次公開收購條件已經成就。

久裕國際聲明稿，還針對裕國一再對公開收購人之股東抨擊一事，提出三點嚴正聲明，1是公開收購裕國股票計畫已向主管機關合法申報完成，收購資金2.8億元專戶全部驗資通過，且委任專業機構-台新銀行執行公開收購，股東應賣絕對可以完成交割；2是公開收購人股東合法揭露，且可公開查詢，計畫書聲明「公開收購取得1年內，並無轉讓計畫」；3是楊連發名下房地產已合法持有逾20年、並無所謂脫產意圖；對於不合法的假扣押，楊連發已委託律師提出抗告與議異。

(工商 )