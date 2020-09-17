瑞士洛桑管理學院IMD調查的「全球智慧城市指數」（Smart City Index），瑞士時間17日中午公布2020年城市排名，前三名為新加坡、赫爾辛基和蘇黎世，其中，新加坡為第二年連任「全球最佳智慧城市」，赫爾辛基則一次向前衝刺6名，蘇黎世則退步1名，台北也從去年首度調查的第7名退步1名，在Smart City Index 2020中排名總調查國家109個當中的第八。

此項計畫主持人IMD教授布里斯（Arturo Bris）教授表示，今年的調查是在4月、5月間，當時正是新冠疫情全球大流行最嚴重的時候，因此調查過程更加注意各城市對於疫情流行的管理科技之應用。布里斯同時是瑞士洛桑管理學院全球競爭力中心主任，對於跨國的專題調查非常熟捻，包括各國的經濟統計數據以及質化訪談。

台北在全球智慧城市排名今年雖退步1名，實際上Smart City Index 2020中的前十個城市中，同時有5個發生退步，名次最大進步的城市一是赫爾辛基，另一是紐約。布里斯指出，此次從排名不足以作為城市抗疫的佐證，要下結論還太早，只能說現在正處於「關鍵時刻」，公共衛生危機普遍非常嚴重，帶給經濟和社會的重重危機幾乎還沒有開始。今年的智慧城市指數顯示，能夠將技術、領導力和在地生活互動文化相結合的城市，能更好地抵禦病毒破壞的各方影響。

(工商 )