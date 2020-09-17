針對近來外界認為大陸若攻台，會先拿下外島，來警告台灣。前國防部駐美國軍事代表團長、退役海軍少將淡志隆卻認為，大陸攻台會先拿下東引、烏坵與彭佳嶼3個外島。

據香港媒體《中評社》報導，淡志隆在「中共武力攻台：國軍與美軍的可能作為座談會」中表示，大陸最大目標還是文統第一，武統其次，他們認為台灣同胞是同樣血緣，況且用最和平的方式後遺症會比較少。即使若要武統，他研判就是一舉拿下，並沒有所謂的分階段。

針對有人假設大陸攻台會分階段，先拿下外島，來教訓、警告台灣，淡志隆對此表示，若真要回應這樣的問題，東引、烏坵與彭佳嶼機會較大，目標不會是東沙島。若大陸只是拿下外島來教訓台灣，而不是全面攻佔，可說是戰術成功、戰略失敗。

淡志隆認為，大陸拿下東引，岸置導彈就沒了，等於是卡在大陸與台灣中間，這是非常重要的據點，甚至連金門、馬祖也會被孤立；彭佳嶼則很容易就能拿下，因我們在那兒只有10多個人，而彭佳嶼的地理位置就在日本與台灣中間，戰略地位很重要。

淡志隆指出，若大陸只是拿下外島來教訓台灣，而不是全面攻佔，可以說是戰術成功、戰略失敗，因為對未來兩岸發展只會越走越糟，反而提醒美國要發展台美更密切的關係。甚至認為大陸若真的要打，美國是否介入是很重要的因素，若判定美國已被很多事情綁住，不會介入，一旦大陸決定要打，也就沒有隱藏大部隊的問題，或許在大部隊集結過程中，台灣一緊張就能達成文統的目標。

(中時新聞網)