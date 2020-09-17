台中版曼哈頓懸日 差一點就看到 20:182020/09/17 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局的懸日預報，17日起至19日為止，民眾可在台中市西區公益路（民權路以西）每日傍晚可看到瑰麗的懸日。但第一日17日傍晚，太陽不作美，形成懸日前，就已隱身於公益路大樓裡，讓等候多時的攝影迷，很失望。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局指出，17日至19日在台中公益路上，有機會看到懸日，不過太陽在形成懸日前，就已漸漸躲往公益路大樓後方，讓等候多時的攝影迷，很失望。（黃國峰攝） 中央氣象局指出，17日至19日在台中公益路上，有機會看到懸日，吸引不少攝影迷聚在公益路一處天橋上等候。（黃國峰攝） 台中版曼哈頓懸日又來了！根據中央氣象局的懸日預報，17日起至19日為止，民眾可在台中市西區公益路（民權路以西）每日傍晚約17點20至17點50間，可看到瑰麗的懸日。但第一日17日傍晚，太陽不作美，形成懸日前，就已隱身於公益路大樓裡，讓等候多時的攝影迷，很失望。 (中時 ) #台中版曼哈頓懸日 #公益路 #台中市 #民權路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼可拉前景 分析師仍看好 04:102020/09/17 全球財經 中市高爾夫球賽事接力登場 以賽代訓提升選手競爭力 09:352020/09/17 體育 「曼哈頓懸日」美景再現台中 市長貼心叮嚀「準備太陽眼鏡」 13:222020/09/17 生活 道路已拓寬電桿遲不遷 民代批台電帶頭當路霸 15:242020/09/17 社會 樂騎台中 2020台中自行車嘉年華9／19精彩開跑 17:542020/09/17 生活 建照申請塞車 台中600億案量年底傾巢而出 04:102020/09/17 產業．科技 小鬼黃鴻升猝逝 台中清水消防貼文懷念：粉絲因你而完整 10:122020/09/17 娛樂 毛昭川故居拉門 赫見日據契約書 04:102020/09/17 地方新聞 裕國前董座楊連發名下資產遭假扣押 收購裕國案恐破局 16:412020/09/17 財經 訊連科技推威力導演365商業版及AdDirector 快速生成吸睛影片 18:272020/09/17 科技 生活熱門新聞 2020年底前悲劇還會上演 命理師：四生肖注意 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 時事 周末鋒面報到 彭啟明曝雨最大時間點 - 生活 早餐一杯咖啡錯了？醫揭4大壞習慣害你吃出疲勞 - 生活 爸昔揚言帶貓回家就扔下樓 她回家看到這幕傻：誰才是親生的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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