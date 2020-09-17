中央氣象局指出，17日至19日在台中公益路上，有機會看到懸日，不過太陽在形成懸日前，就已漸漸躲往公益路大樓後方，讓等候多時的攝影迷，很失望。（黃國峰攝）

中央氣象局指出，17日至19日在台中公益路上，有機會看到懸日，吸引不少攝影迷聚在公益路一處天橋上等候。（黃國峰攝）

台中版曼哈頓懸日又來了！根據中央氣象局的懸日預報，17日起至19日為止，民眾可在台中市西區公益路（民權路以西）每日傍晚約17點20至17點50間，可看到瑰麗的懸日。但第一日17日傍晚，太陽不作美，形成懸日前，就已隱身於公益路大樓裡，讓等候多時的攝影迷，很失望。

(中時 )