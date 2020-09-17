國軍台中成功嶺營區日前傳出受訓士兵罹患水痘，被爆軍方第一時間並未防堵水痘疫情擴散，導致已有9人患病。而有官兵向媒體爆料，他們未染病卻被軍方要求進入染疫士兵所居住的寢室內打掃，更形容如同待在「毒窟」受苦。對此，陸軍第十軍團則出面回應，否認指控。

據悉，國軍台中成功嶺營區於今(17日)被爆料有士兵在營區內感染水痘，爆料人更說，軍方未依規定每日檢測士兵體溫，才導致疫情在營區內蔓延，目前已有9人患病。不僅如此，更有知情士兵更指控，列為健康的士兵被要求要去打掃感染水痘的士兵所居住的寢室，更形容這個舉動宛如進入「毒窟」受苦。

稍早，陸軍第十軍團則出面回應，承認104旅部分新兵於9月初休假返營後，陸續發現感染水痘症狀，隨即送醫治療後在家休養，且均未再返營。也同時編排防疫人員進駐，也對於隔離區域進行相關防疫作為。而提及媒體爆料的「要求官兵進入隔離寢室打掃」、「要求新兵自己量測體溫」等部分，則否認指控，僅回非屬實。

而第十軍團則表示，染上水痘的士兵已立即安排國軍臺中總醫院感染科主任醫師及衛生單位疫調人員，至營區實施衛生教育及疫情調查；並依相關防疫規範，均可有效防堵水痘擴散。也承諾之後將落實心訓役男的衛教工作，確保官兵的身體健康。

(中時新聞網)