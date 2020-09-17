新冠病毒今年來全球肆虐，台灣除了防疫有成，經濟表現亦獲得肯定，惠譽國際信評機構今（17）日確認台灣長期外國貨幣發行人評級（IDR）為「AA-」，評等展望穩定，關鍵就這兩項因素。

惠譽分析，台灣主權評等處於AA-的較高等級，來自四大條件的支持：1、強大外部財務實力，2、強大總體經濟政策框架，3、競爭激烈的商業環境，4、高治理標準。

惠譽主權評等分析團隊指出，儘管新冠病毒大流行衝擊經濟，台灣既有的優勢仍然存在，相對於「AA」等級群組的其他主權經濟體，台灣處於中位數。需注意的是，台灣主權評等同時面臨二項缺點，其一是偏低人均收入、其二為與中國大陸的複雜關係，均增加了台灣經濟和政治面對衝擊的可能性。

惠譽估測，台灣2020年上半年實質GDP年增0.8％、下半年的逐步復甦將帶動全年增長向上達到1％，遠高於目前「AA」等級群組的主權經濟體中位數-7％。至於2021年，惠譽進一步預測，台灣GDP可望有3％的偏高增長。

(工商 )