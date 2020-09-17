黃鴻升（小鬼）16日驚傳意外猝逝，享年36歲，小鬼生前在圈內人緣非常好，是一位非常照顧人且幽默大方的好哥哥，不僅台灣演藝圈內好友眾多，連海外來台發展的歌手也都深刻感受過小鬼的暖心之舉；小鬼不幸過世消息傳出後，新加坡及馬來西亞多位歌手，包括方泂鑌、何維健、陳傑瑞及林健輝等人紛紛在社群表達哀悼之意，何維健不捨地說：「2020你真的爛透了。一路好走兄弟。希望下一世還能和再喝兩杯聊夢想。」向老天爺喊話「把鬼哥還給我們」，一字一句令人鼻酸。

除了提攜後輩，小鬼生前非常熱愛音樂，經常與海內外音樂人交流，有感於新馬歌手來台發展艱辛，每每在錄影或工作場合遇到，小鬼一定大方給予肯定及鼓勵；林健輝想起2014年在馬來西亞的一個頒獎典禮場合遇到小鬼，小鬼當時真誠地給予擁抱，林健輝難過表示：「因為彼此的努力和工作熱愛再次相遇，兄弟，一路好走。擁抱在心中，I miss you brother。」陳傑瑞直言能認識小鬼是自己的榮幸，「無法相信、複雜情緒」；而方泂鑌收拾情緒後，哀傷地祝福好友一路好走，「願你到了更好的地方」

林健輝（左）追憶當年小鬼的暖心擁抱。（翻攝IG）

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