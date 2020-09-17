蔡依林上傳照片到社群網站Instagram，秀出她種的玫瑰花。(圖取自IG: jolin_cai）

歌手蔡依林邁入40歲，凍齡外表除了因為重視飲食和運動，和她愛在陽台種花可能也有關係，因為科學證實園藝能促進睡眠，而且有助維持體重。

蔡依林在自家陽台種了玫瑰花，特別上傳到Instagram，還發文標註「生命力」，從其他發文也能看出她喜愛花花草草、熱愛接近大自然。想和蔡依林一樣凍齡，確實能學她親近植物，因為研究證實園藝對健康好處多多，除了紓壓、提振心情，甚至還能幫助對抗疾病，以及維持體重。

園藝好處1：增加體內維生素D 降低疾病風險

維生素D能促進鈣質和磷酸鹽吸收、調節骨骼、牙齒、肌肉生長，是相當重要的營養素。維生素D不足則可能增加心血管疾病、自體免疫疾病、骨質疏鬆和失智風險。

除了透過食物攝取，皮膚經陽光照射後合成是人體主要的維生素D來源。四肢不搽防曬、不撐傘，每天曬10～15分鐘太陽就能產生足夠的維生素D，像蔡依林這樣到露天陽台種花順便曬太陽，就是不錯的方式。

園藝好處2：適度運動 強化免疫力

動手種花種草可適度活動身體，美國疾病管制中心（CDC）認為園藝也算是一種運動，雖然強度不高，但可以運用到全身肌肉，例如鏟土、耙土、除草可以鍛鍊上半身；半蹲的姿勢則能強化大腿、臀部等下半身肌肉。

研究顯示規律而適度的運動能增進免疫系統，幫助對抗病菌。如果本身已經有關節炎等問題，園藝這樣的低衝擊運動也可以避免疼痛和腫脹。

園藝好處3：增進睡眠 幫助維持體重

研究發現園藝活動能幫助抵消年齡增長所帶來的體重增加；美國賓州大學（University of Pennsylvania）研究則認為從事園藝活動的人，晚上更有機會睡足7小時。

睡得好也有助於維持體重，因為優質睡眠能讓瘦素（leptin）分泌充足，幫助抑制食慾，比較不容易發胖；反之睡不好會讓飢餓素分泌，可能忍不住多吃。

園藝好處4：改善心情 增進記憶力

2011年的研究將受試者分為兩組，一組在高壓活動後閱讀，一組則是做園藝，接著測試兩組受試者體內可體松（壓力荷爾蒙）的濃度，發現園藝組的紓壓程度優於閱讀組；園藝組中，也有較多受試者心情恢復樂觀。

除此之外，南韓一份研究讓有失智症的受試者進行園藝活動20分鐘，這些患者在花園裡耙土、種蔬菜後，腦內神經生長因子增加，而這些神經生長因子與增進記憶力息息相關。

事實上在荷蘭和挪威，照護團體也會讓失智症患者白天到農田或花園裡工作，希望能藉由接觸植物，以及耙土、除草等活動，改善患者的認知能力。

(中時新聞網)