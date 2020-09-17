因應民進黨政府開放含有萊克多巴胺的美豬來台，衛福部今天公告修訂新規，要求豬肉製品需進行原產地標示，衛福部長陳時中今天前往台北迪化街永樂市場進行視察，了解民間在標示上所遇到的困難，沒想到卻遭一名反對開放美豬進口的民眾當場「洗臉」，怒嗆陳時中「混蛋，要吃美豬自己先吃」，相當尷尬。

陳時中今天上午與台北市副市長黃珊珊一同前往永樂市場進行視察，但11點左右陳一到場，就遭一名年約70多歲的曾姓婦人開嗆，痛罵陳時中為何要開放美豬給台灣老百姓吃？根本是混蛋！

曾姓婦人進一步指出，過去別人開放就不對，就是不顧老百姓，為何現在自己做就是時空環境不同？而且全世界都禁止含有瘦肉精的美豬進口，就只有台灣開放，「要吃美豬的話，叫他自己先吃。」

與陳時中同台的黃珊珊也同樣火力四射，她說中央有必要把責任權責釐清，而不是單發一個公告後，就讓地方政府亂了套，對於現行豬肉標示產地的做法，黃珊珊也認為目前的政策只能防君子不能防小人，希望中央能做到類似豬肉來源實名制的方式，從進口端就知道肉品流向，讓民眾能夠得知所吃的豬肉可以在哪找到。

實地走訪永樂市場發現，無論是豬肉攤或是小吃攤，都掛上本店使用豬肉原產地：台灣的標示，但有部分店家卻反應，只有收到一張原產地為台灣的標示，並沒有拿到需標示部位的貼紙，也有業者坦言，並不清楚使用到豬油究竟需不需要標示原產地。

迪化街徒步區委員會執行長陳仕哲指出，這次的豬肉產地標示試辦活動，先邀集永樂商圈南街的攤商參與，在近200家業者中需要輔導的共約6、7成，均已加入豬肉產地標示的行列，推動過程中並未有業者抗拒或提出困難，可說是相當順利。

(中時 )