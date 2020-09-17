國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文表示，竭誠歡迎美國國務次卿柯拉克來訪，但「蔡政府應該讓美國充分了解人民的聲音！」

江啟臣說，今天美國國務次卿的來訪，美國是我們國際上重要的夥伴，竭誠的歡迎次卿柯拉克（Keith Krach）來台，也希望美方能夠在訪台過程中，聽見民眾的聲音。

他說，近日蔡英文政府開放瘦肉精美豬進口台灣，開放前沒有與社會溝通，未接受國會監督，在程序上引起了極大的爭議，在民調上，也有7成的民眾反對開放瘦肉精豬肉來台，蔡英文政府應該忠於人民，忠於國家，明確的反應出國人的意見。

他指出，不久前，美國衛生部長阿扎爾訪台，民眾希望政府談及疫苗的問題，蔡政府卻是宣布開放瘦肉精豬肉；這一次政府傳出是BTA或經濟商業對話，結果卻宣布軍售，蔡政府做的，與人民想的，總是有極大的落差。

江啟臣強調，他必須提醒蔡英文總統，中華民國是民主的國家，當人民想的，與政府做的有落差，人民的力量就會甦醒，逃避監督，必遭反撲。

(中時 )