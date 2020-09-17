藝人黃鴻升（小鬼）16日猝逝，不僅演藝圈相當不捨，他上個月剛幫中信兄弟開球、獻唱，在球場留下相當有活力的身影，球迷對消息也相當不捨，今日兄弟作客新莊球場對上富邦悍將，于姓象迷特製小鬼加油看板，喊話一起拿下總冠軍，也暖心安慰小鬼女友、兄弟啦啦隊成員峮峮，「兄弟永遠是妳的娘家。」

于先生是從中職元年就支持兄弟的資深球迷，也相當喜愛黃鴻升主持的綜藝節目，今日帶著特製加油看板進場，上頭印有小鬼為兄弟開球的照片，寫下「鬼哥R.I.P. 總冠軍一定是我們的 一路好走」。于先生說，「很少開球嘉賓會說是象迷，因為擔心別的球迷會反彈，他這麼真，事情發生真的很意外。」

上月9日黃鴻升受中信兄弟邀請至台中洲際球場開球，賽前帶來多首膾炙人口的歌曲，昨日傳出黃鴻升驟逝後，兄弟臉書粉專也發文哀悼，「彷佛陽光一般溫暖親切的小鬼，帶給大家的熱情永遠不會消退。」

此外兄弟啦啦隊人氣成員峮峮昨日深夜悲傷認愛，寫下「可是黃鴻升，我只想要你⋯」字裡行間透露椎心刺骨的悲痛，令粉絲心碎，于先生透露自己一早看到峮峮的貼文，一邊看一邊流眼淚，「想跟峮峮說一下話，要她不難過是不可能的，但希望她能走出來，兄弟永遠是她的娘家。」

黃鴻升開球時曾說要和兄弟一起拿下今年總冠軍，于先生最後說，「鬼哥，今年我們一定會拿下總冠軍，這是男人間的約定，希望2020不要再有更壞的事情發生，平安過去。」

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮。（資料照／黃國峰攝）

(中時 )