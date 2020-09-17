資深藝人小鬼黃鴻升16日在家中意外身亡，享年36歲，消息讓許多人都震驚不已，遲遲無法接受。(圖翻攝自小鬼IG)

資深藝人小鬼黃鴻升16日在家中意外身亡，享年36歲，消息讓許多人都震驚不已，遲遲無法接受。雖然黃鴻升死因尚無法定奪是心肌梗塞猝死，或是跌倒後腦溢血導致，不過年輕人猝死現象已漸漸成為趨勢。其中熬夜、不洗手、不喝水更是年輕人致命關鍵。

知名年輕藝人高以翔、小鬼驟然離世，也讓年輕人的身體健康重新受到重視。常見的猝死原因包括心臟衰竭、心律不整、腦部缺氧等。根據《heho健康網》指出，3個日常生活習慣跟「猝死年輕化」息息相關。

●熬夜過勞容易猝死

熬夜會導致猝死，或許大家都聽過，但似乎仍沒有受到重視，不少人認為自己還年輕，不當作一回事。不過長期熬夜會導致人體處在躁動狀態，不斷分泌腎上腺激素、血管收縮異常；更容易讓心率過快、心血管功能變差，嚴重就會猝死。

熬夜也會引起身體潛在的健康威脅，慣性熬夜導致的一系列毛病包括：聽力下降、肥胖、記憶力衰退、皮膚狀態不佳、腸胃功能不佳、免疫力下降等，當然罹患心血管疾病、癌症的風險也隨之增加；建議盡量在晚上11點至3點間，身體器官休息的時間就寢，早睡更會讓隔天工作、學習效率大大提升。

●勤洗手避免心肌炎

心肌炎是病毒入侵免疫系統所引起的發炎反應，嚴重的心肌炎有可能導致心臟衰竭，死亡率高達100％！心肌炎的臨床表現繁多，常和感冒混淆，不過如果出現「心跳加快」、「呼吸急促」、「持續性嘔吐」、「缺乏活力」等症狀，最好盡快就醫檢查。

由於心肌炎是因病毒感染所引發的疾病，因此日常的衛生習慣就非常重要。正如同預防新冠肺炎，最好養成勤洗手、到人多的地方戴口罩、在公共場所手不要到處亂摸、接觸外物後需洗手消毒等習慣。

●劇烈運動適度休息預防脫水

運動時需隨時補水，若沒有充分補足水分、電解質，就可能導致脫水、雞肉痙攣。而（示意圖／Shutterstock）

運動對健康很重要，但謹慎評估自身能力運動更是關鍵。因為疫情關係，有些民眾選擇戴口罩跑步，不但會造成換氣困難，嚴重更會導致代謝細胞無法正常運作。以40歲以下青壯年為例，猝死率最高的運動分別為跑步、游泳、足球。運動時需隨時補水，若沒有充分補足水分、電解質，就可能導致脫水、雞肉痙攣。而在高溫下缺水，更會導致全身血管擴張、血流加快、血流量增大、新陳代謝超出負荷量，恐引起膽固醇斑塊發炎裂解，嚴重時就會導致心肌梗塞猝死。

(中時新聞網)