總獎金台幣1200萬元的2020台灣名人賽暨第34屆三商盃高爾夫邀請賽，今天在台灣高爾夫俱樂部展開首回合賽程，24歲地主球員黃頎憑藉穩定的鐵桿與推桿，打出低於標準桿5桿的67桿，單獨取得領先，也獨得今日最低桿獎金（陳河東紀念獎）台幣3萬元。

黃頎2016年轉職業，今年是第四次打台灣名人賽，前兩次參賽以第30名、40名作收，去年前兩回合打完遭淘汰，加上自去年底遇到撞牆期後、低潮了半年，才在今年6月中旬花蓮挑戰賽再度拿下睽違2年半的冠軍。

黃頎透露，那個冠軍多少帶給他一些信心，證明自己是有實力爭冠，過去兩個月有認真做體能，加強體力與柔軟度的伸展，緩解不少過去累積的身體肌肉與筋膜關節的不適，才得以發揮出水準，今天自己穩定性很高，執行力也很好，球路與落點大都有到位，所以打出佳績。

長春好手謝敏男以80歲之齡，創下台灣名人賽參賽球員年齡最長紀錄。（大會提供）

另兩位選手洪健堯與李玠柏以1桿之差的68桿，暫並居第二；80歲國寶級長春名將謝敏男今天打出78桿，暫並列第79位，讓他不太滿意成績，不過他已經創下台灣名人賽參賽球員年齡最長的紀錄。

謝敏男曾在2010年第24屆賽事締造一項難得紀錄，當年他以70歲又53天的年齡，以兩回合總桿高於標準桿7桿的151桿，晉級後兩回合決賽，打破南非名將普瑞爾（Gary Player）以66歲又322天之齡，在2002年亞巡賽台灣公開賽（揚昇球場）晉級後兩回合決賽的年紀最大球員的亞巡賽史紀錄，明天就看他是否能再通過淘汰線、刷新紀錄。

(中時 )