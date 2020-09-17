總統府前發言人丁允恭性醜聞風暴重創民進黨形象，也連帶延燒到民進黨婦女部與一干女權立委身上，對於丁允恭各種迴避與輕輕帶過，引發民眾質疑雙重標準。就在神隱8天後，民進黨婦女部今天(17日)終於再度於臉書PO文，再度高呼「打破性別天花板」，卻依舊對丁允恭隻字不提，引發網友怒火。

丁允恭案爆發前一天，民進黨婦女部才PO文譴責「權勢性侵」，卻在案發後神隱8天，直到今天才PO文出一則「性別相關新聞」，內容為佛雷瑟（Jane Fraser）接掌花旗集團執行長，成為首位華爾街大型銀行女性CEO，民進黨對此期許，表示希望未來女性在職場都能得到友善對待，打破以男性為主導的傳統性別天花板。

神隱8天後，民進黨婦女部首次PO文 (圖／民進黨婦女部臉書)

但實際上這已經是一個禮拜前的舊聞，而民進黨依舊隻字不提丁允恭也再度惹火網友，遭酸「躲了這麼多天，終於活了，但還是不敢對丁允恭事件發表任何看法」、「不知道佛雷瑟遇到女性員工被職場性騷擾時會採取什麼動作」、「骨頭跟骨氣雖然只差一個字，但意思卻差了10萬8千里」、「可悲雙標部，還想打破什麼天花板」、「貴黨似乎沒關心過上禮拜剛發生的職場女性遭性騷擾事件」、「只會喊口號，至少也譴責一下欺侮弱女子的丁公子吧」。

觀察民進黨婦女部過往臉書PO文情形，除了高雄市長補選前一個月平均每天2至3篇文，平常日平均一天1篇PO文，六、日不發文。但丁允恭性醜聞爆發後，扣除周休二日，民進黨婦女部長達6天沒有發文，遭網友譏女權遇到同黨就轉彎。

(中時新聞網)