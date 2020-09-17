外貿協會今舉辦年度數位經濟盛會「2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢｜國際匯壇」，集結美、英、德、義、日等6國共20位重量級數位經濟產業巨擘，接力開講。由於美國國務次卿克拉奇今來台，媒體關切去年曾與克見面的貿協董事長黃志芳，是否會再續前緣？黃對此不置可否。不過據了解，他應該會出席明天與克拉奇見面的對談場次，參與經貿議題討論。

黃志芳是在去年11月率團赴泰國曼谷參加印太商業論壇時，與主管經濟事務的克拉奇見到面。當時克還推文盛讚黃是有力夥伴，表示美台都同意要提升印太區域供應鏈的多元化與永續發展。

有傳出黃志芳可能會出席明天台工商界與克拉奇的見面會，雙方再續前緣。不過黃今天對此態度低調，只說去年是AIT安排見面，隨團企業家也有見到。這次美方貴賓來談的，應該都是雙邊關係的重要議題，並未正面回應兩人是否再見面。但是根據官方消息來源透露，黃應該會陪同官方與克見面的場次，這也是他低調原因。

邁入第6屆的DATE SUMMIT，這次因應新冠疫情所，規劃「後疫情時代數位新生活」、「超前部屬數位轉型生態鏈」及「雲經濟數位應用新風貌」等三大主題。貿協指出，此次活動因應疫情，以VIP制邀集包含德國在台協會、歐洲在台商會、瓜地馬拉大使館、尼加拉瓜大使館等各國使節，與台灣大哥大、亞太電信等共172名VIP至現場與講師交流；一般聽眾則首度以線上菁英會方式共一同參與。

針對疫情時代改變，黃志芳表示加上美中貿易戰衝擊，全球供應鏈被迫重組，全球加速數位轉型，對製造數位話所需硬體設備的台灣是很好的機會。因為 ICT、電腦伺服器等5G設備，或是產業電動車等零組件都是台灣廠商供應。

至於供應鏈建議，黃強調需求在地化，透過可信任夥伴組成供應鏈聯盟，特別是台灣資通訊、精密製造和機械業等產業時麗，皆是重組過程，台灣可持續扮演關鍵腳色的領域。

(中時 )