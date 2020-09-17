Fed聲明帶動美元攀高 金價走跌 20:442020/09/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會最新政策聲明上修美國經濟展望，將美元指數推升至逾1周高點，17日國際金價走跌。倫敦現貨金價跌0.8％，來到每盎司1,944.63美元；紐約期金跌0.9％，來到每盎司1,951.9美元。OANDA分析師指出，低利率時間延長，央行持續量化寬鬆，美國的財政立場壓低美元，這些因素將長期支撐金價走高。 (工商 ) #金價 #美元指數 #Fed #美國聯準會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場估Fed 2023年初前不升息 04:102020/09/17 財經要聞 Fed最新聲明暗示 2023年前不升息 20:532020/09/17 財經 外資兩面光 台積除息跌跤 台股失守12900 14:162020/09/17 財經 半導體產業利多 IC設計股 資金聚焦 04:102020/09/17 財經要聞 台積電除息失靈 台股早盤開低 09:272020/09/17 財經 Fed聲明不夠「鴿」 基本金屬價格走跌 20:432020/09/17 財經 尾盤豬羊變色 新台幣終結連五升 16:202020/09/17 財經 大選前最後決策 Fed維持利率接近零至2023年 05:042020/09/17 財經 疫後黑翻紅 鋒裕匯理：三大指標看經濟 10:532020/09/17 財經 《匯市》美元93有守 台幣天天望高 10:002020/09/17 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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