美國聯準會最新政策聲明上修美國經濟展望，將美元指數推升至逾1周高點，17日國際金價走跌。倫敦現貨金價跌0.8％，來到每盎司1,944.63美元；紐約期金跌0.9％，來到每盎司1,951.9美元。OANDA分析師指出，低利率時間延長，央行持續量化寬鬆，美國的財政立場壓低美元，這些因素將長期支撐金價走高。

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