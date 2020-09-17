Fed聲明不夠「鴿」 基本金屬價格走跌 20:432020/09/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會最新公布的政策聲明，未承諾推出更多刺激措施，鴿派程度不如預期，市場避險情緒回溫，基本金屬價格應聲滑落。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅17日跌1.1％，來到每噸6,719美元；三個月期鎳跌幅更重達2.1％，來到每噸14,905美元。 (工商 ) #金屬價格 #Fed 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尾盤豬羊變色 新台幣終結連五升 16:202020/09/17 財經 Fed聲明帶動美元攀高 金價走跌 20:442020/09/17 財經 台積電除息失靈 台股早盤開低 09:272020/09/17 財經 匯率期貨趨勢專欄－美Fed續寬鬆 歐元長線有利 04:102020/09/17 證券．權證 操盤心法－電子類股強勢回歸，台股可望再攀新高 04:102020/09/17 證券．權證 疫後黑翻紅 鋒裕匯理：三大指標看經濟 10:532020/09/17 財經 大選前最後決策 Fed維持利率接近零至2023年 05:042020/09/17 財經 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 公告期愈來愈短 挨酸不想演了 04:102020/09/17 政治要聞 市場估Fed 2023年初前不升息 04:102020/09/17 財經要聞 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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