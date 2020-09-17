美國聯準會最新公布的政策聲明，未承諾推出更多刺激措施，鴿派程度不如預期，市場避險情緒回溫，基本金屬價格應聲滑落。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅17日跌1.1％，來到每噸6,719美元；三個月期鎳跌幅更重達2.1％，來到每噸14,905美元。

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